Nizip'te kumar operasyonu
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezindeki kahvehanelerde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren iki kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçiren ekipler, iş yeri sahipleri hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarından işlem başlattı.
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