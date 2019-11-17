Son Dakika Haberleri: Nizip'te kumar operasyonu
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Nizip'te kumar operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezindeki kahvehanelerde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren iki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda iki elektronik kumar makinesi ele geçiren ekipler, iş yeri sahipleri hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarından işlem başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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