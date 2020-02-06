Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans - Son Dakika

Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans

7 saat önce

Nizip İlçe Müftülüğünce, "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konulu konferans düzenlendi.

Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans, System.String[]

Nizip İlçe Müftülüğünce, "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konulu konferans düzenlendi.

Nizip İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Nizip İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, programın açılış konuşmasında Kur'an ve sünnet bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, "Bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve hayatına tatbik etmelidir. Kur'an'a saygı onu okumakla, anlamakla ve yaşamakla olur. Darmadağın olmuş ümmetin birleşmesi ancak Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamakla olur" dedi.

Konferans, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı'nın "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konusundaki sunumuyla devam etti.

Konferansın sonunda İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından konuşmacı Belgin Konarılı'ya plaket ve çiçek takdim edildi.

Musa Çiftçi, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]