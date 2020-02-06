Nizip'te Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak konulu konferans - Son Dakika

Nizip İlçe Müftülüğünce, "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konulu konferans düzenlendi.

Nizip İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Nizip İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, programın açılış konuşmasında Kur'an ve sünnet bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, "Bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve hayatına tatbik etmelidir. Kur'an'a saygı onu okumakla, anlamakla ve yaşamakla olur. Darmadağın olmuş ümmetin birleşmesi ancak Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamakla olur" dedi.

Konferans, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı'nın "Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak" konusundaki sunumuyla devam etti.

Konferansın sonunda İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından konuşmacı Belgin Konarılı'ya plaket ve çiçek takdim edildi.