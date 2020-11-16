Nizip'te kural ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika

Nizip'te kural ihlali yapan sürücülere ceza

Nizip ilçesinde yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden 129 sürücüye para cezası uygulandı.

Nizip ilçesinde yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden 129 sürücüye para cezası uygulandı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına ilçe merkezinde ve Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu ile konuşma ve gürültü konularında ihlalde bulunan sürücüleri tespit etti. 28 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde 129 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak

"Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü

Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi

Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti

Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı

Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek

Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım