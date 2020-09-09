Nizip'te madde bağımlılığı ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde madde bağımlılığı ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığındaki toplantı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında düzenledi.

Toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilçedeki son durum değerlendirildi.

Kaymakam Şahin, uyuşturucu madde ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade ederek, bu konuda gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise bağımlılıkla mücadele konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.