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Nizip'te "Mahalle Buluşmaları"

27 dakika önce

Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı kapsamında AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Nizip'te
Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantısı kapsamında AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Şahin, buradaki konuşmasında, bütün kamu kurumlarıyla birlikte vatandaşın huzurunu sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Mahallenin sorunlarını dinlemek ve yerinde çözüm üretmek için bu tür toplantıların önemli olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:
"Belki zaman içerisinde vatandaşımızın istemiş olduğu hizmetlerde istemeyerek bir takım gecikmeler olabilir. Bunun için küsmemek ve kırılmamak lazım. Çünkü burada ülkemizin birliği, dirliği ve bütünlüğü her şeyden önce geliyor. Eğer bizler huzur ve dayanışma içerisinde olursak her türlü sorunun üstesinden geliriz. Bunun için kimsenin kimseye kırılmaması, kimsenin kimseye sırt dönmemesi gerekmiyor. Bizim için en önemli unsur üzerinde yaşadığımız toprakların ve bu vatanın bütünlüğüdür. Eğer devlet varsa hizmet var, devlet varsa hayat vardır."
Yapılan konuşmaların ardından ilgililer, vatandaşların sorunlarını dinlendi.
Toplantıya Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve diğer ilgililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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