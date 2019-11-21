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Nizip'te mahalle buluşmaları

6 saat önce

Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantıları sürüyor.

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Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" toplantıları sürüyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek bir sohbet etti.

Toplantıda konuşan Kaymakam Şahin, amaçlarının vatandaşları ziyaret ederek sorunları yerinde görüp yapılmasını sağlamak olduğunu söyledib

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Buradaki amacımız, varsa bir eksiğimiz bunu vatandaşlarımızdan duymak, bu nedenle de bizler iletilen eksik ve sorunları istişare ederek vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır." dedi.

Daire amirlerinin de hazır olduğu toplantıda mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Şahin ve Sarı, yapılması gereken hizmetlerin en kısa zamanda başlaması talimat verdi.

Kemal Şahin, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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