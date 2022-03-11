Nizip'te marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın da katıldığı denetimlerde, ürünlerin kasa ve etiket fiyatları karşılaştırıldı.

Stokçuluk ve fahiş fiyat konusunda işletme yetkililerine uyarıda bulunan Kaymakam Çağlar, kurallara uymayan işletmelere ceza kesileceğini belirtti.

Denetimlerin devam edeceğine dikkati çeken Çağlar, "'İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıtalarımızla beraber, son günlerde piyasalarda oluşan spekülatif talep nedeniyle özellikle ayçiçek yağında "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol ederek ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve raflarda olması gereken ürünleri kontrol ettik. İlçemiz özelinde işlem yapılmasını gerektiren bir durum olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Fiyat istikrarı ve güvenilirliği için ekiplerimizin denetimleri aralıksız devam edecektir." dedi.