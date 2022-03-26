Nizip'te marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Denetleme kapsamında raflarda şeker kontrolünü sağlayan ekipler, market depolarını da inceleyerek "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" yapılıp yapılmadığına bakıldı.

Etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması da yapan ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşları zor durumda bırakacak ve mağdur edecek hiç bir çalışmaya fırsat vermeyeceklerini belirterek, tüketiciyi korumaya yönelik denetimleri aralıksız olarak sürdüreceklerini kaydetti.