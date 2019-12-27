Nizip'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası programı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası programı yapıldı - Son Dakika

Nizip'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası programı yapıldı

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Nizip'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası programı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Osman Sayın Anadolu Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Okul Müdürü Ali Osman Çapan, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı, yaşarken tanık olduğu olayları Kur'an ve sünnet ışığında ele aldığını ve yazdığı şiirlerin ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösterimi ile devam eden programda, Mehmet Akif Ersoy'un Leyla adlı şiiri okundu ve Asım'ın Nesli tiyatro gösterimi yapıldı.

Programa, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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