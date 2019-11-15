Nizip'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Nizip İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle "Hazreti Peygamber ve Aile" konulu konferansı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an- ı Kerim okuması ile başlayan programda personelleri ilgilendiren konularla ilgili İlçe Vaizi Fikret Güneş tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyonun izlenmesiyle devam eden programda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen bilgi yarışmasında Gaziantep İl Birincisi olan Sanayi Camii İmam-Hatibi Abdusselim Kaya'ya plaket takdim edildi.

Emekli din görevlileri Tevfik Deniz ve Mehmet Yenidoğdu 'nun hatıra ve tecrübe paylaşımı süren program İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından "Hazreti Peygamber ve Aile" adlı konferans sunumu ile son buldu.