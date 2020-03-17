Nizip'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Nizip'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
23 dakika önce
Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:50 Kaynak: AA
Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yavuz idaresindeki 27 JB 467 plakalı motosiklet, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında, Mehmet Yıldız yönetimindeki 27 Y 8486 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yavuz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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