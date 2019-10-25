Gaziantep'in Nizip ilçesinde Emel Eyyup Fındık İlkokulu tarafından "Milli Kültürümüz" konulu sergi açılışı yapıldı.

Okul Öğretmenleri Zeynep Pekmez, Nevin Şimşek, Nurhan Güven ve 4. sınıf öğrencilerin yer aldığı sergide, yöresel kıyafetler, el sanatları, ev eşyaları, dokumacılık ve mutfak eşyaları sergilendi.

Serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğrencilerin yöresel kıyafetleri içerisinde, atalarımızdan bizlere miras kalan gelenek ve göreneklerden el sanatlarına, ev eşyalarından kültürümüzü oluşturan pek çok unsurun bu sergi ile tanıtıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür çalışmalara her zaman destek vereceklerini ifade eden Gündeş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mehmet Gören ise bir hafta boyunca açık olacak olan ve herkesin davetli olduğu sergide amaçlarının, gençlere kaybolmakta olan kültürel ögeleri tanıtmak, bu ögelere sahip çıkılması için farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Sergi açılışına Nizip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Demir, Vehbi Öztürk, Yusuf Çicek ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.