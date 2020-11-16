Nizip'te motosiklet hırsızlığı - Son Dakika

Nizip'te motosiklet hırsızlığı

Nizip ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Nizip ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgilere göre, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği motosikletli bir şahsı durdurdu. Şahsın kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, şüphelinin 22 suçtan kaydının bulunduğu, kullandığı motosikletin ise 13 Ekim günü Hafızpaşa Mahallesindeki bir evden çalındığını belirledi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. ??????

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