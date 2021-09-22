Nizip'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

Farklı tarihlerde Mimar Sinan Mahallesi ve Eyüp Sultan Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgelerde yaptıkları araştırmada her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin R.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.