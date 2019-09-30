Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Kaymakam Şahin, Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin her alanda üretimi artırmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini ifade eden Kaymakam Şahin, "Tespit edilen eksiklikleri giderme noktasında devlet olarak üzerimize düşeni yapıp vatandaşlara hizmetin en güzelini ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi insanların, ilgili kurumlara yönlendirilmesini ve yardımcı olunması konusunda bizim en büyük desteğimiz muhtarlarımızdır." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, muhtarlarla el birliği, güç birliği içerisinde ilçenin ve tüm mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirterek, "Hizmette tek bir mahallemiz ayrı kalırsa bunun bir anlamı olmaz. Amacımız birlik beraberlik içerisinde olunması ve hizmetlerin layıkıyla yerine getirilmesidir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ da mahalledeki sorunların öğrenilmesi konusunda muhtarların önemini belirterek, "Muhtarlarımız istek ve sorunları bildirecek. Bizler de çözüme kavuşturmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının dilek ve temennileriyle son bulan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve birim amirleri katıldı.