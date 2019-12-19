Nizip'te öğrencilerden sürücülere trafik kuralları uyarısı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri, trafik kuralları ile ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

Trafikte yaya önceliği ve farkındalık kapsamında çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Fatma Alkan İlkokulunu ziyaret ederek, yaya önceliği ve sürücülerin uyması gereken kurallar konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilerle okul dışına çıkan polisler, şapkalarını öğrencilere teslim etti.

Polis şapkalarını takan öğrenciler, polislerin kontrolünde Şehitler Caddesi'nde araçları durdurarak, sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.