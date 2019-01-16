Son Dakika Haberleri: Nizip'te Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

Nizip'te Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Nizip'te Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

İlçe Sağlığı Müdürü İsmail Onur Kısa, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki ilk ve anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı bilincini arttırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıttıklarını ifade etti.

Sağlıklı bir nesil istediklerini belirten Kısa, şunları kaydetti:

"Program kapsamında ziyaret ettiğimiz okullarda önce ağız ve diş sağlığı konusunda seminer veriyoruz, daha sonra öğrencilerimize diş macunu, fırçası ve muhafaza çantasını hediye ederek, onlara diş bakımının ağız sağlığı konusundaki önemini anlatıyoruz. Böylelikle 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe merkezinde 19 bin 720 öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıtmış bulunmaktayız."

Diş macunu ve fırçalarını alan öğrenciler, sağlık görevlileri ve öğretmenlerine dişlerini her yemekten sonra fırçalayacakları yönünde söz verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Gaziantep, Nizip, Güncel
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