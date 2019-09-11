Nizip'te okul çevresi ve servis araçlarında denetim

Nizip'te polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaptı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Atatürk ve Namık Kemal mahallerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin önlerindeki servis araçlarıyla diğer araçlar denetlendi. Denetimlerde sürücüler çeşitli konularda uyarıldı.

Bu arada uygulama kapsamında Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Çocuk Polisi Büro Amirliği ekipleri de okullardaki öğrencileri ziyaret ederek, dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de denetim ve çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.