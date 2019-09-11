Son Dakika Haberleri: Nizip'te okul çevresi ve servis araçlarında denetim
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Nizip'te okul çevresi ve servis araçlarında denetim

24 dakika önce

Nizip'te polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaptı.

Nizip'te okul çevresi ve servis araçlarında denetim, System.String[]

Nizip'te polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaptı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Atatürk ve Namık Kemal mahallerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin önlerindeki servis araçlarıyla diğer araçlar denetlendi. Denetimlerde sürücüler çeşitli konularda uyarıldı.

Bu arada uygulama kapsamında Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Çocuk Polisi Büro Amirliği ekipleri de okullardaki öğrencileri ziyaret ederek, dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de denetim ve çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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