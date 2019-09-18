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Nizip'te okul güvenliği toplantısı

20 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2019-2020 yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Nizip'te okul güvenliği toplantısı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2019-2020 yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Toplantı amacının eğitimde güvenli bir yıl geçirmek olduğunu ifade eden Şahin şunları söyledi:

"Bizler tüm öğrencilerimizin evlerinden çıkıp okullarına gidip, tekrar dönene kadar olan süreçte güvenli bir şekilde ulaşımının, eğitiminin, tüm psikolojik ve sosyolojik desteğinin ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda sağlamakla mükellefiz. Eğitim denildiğinde içinde birçok unsurun barındığını ve bu unsurlarında hepsinin geleceğimizin teminatı çocuklarımızı merkeze aldığını hepimiz bilmeliyiz ve bu doğrultuda atacağımız her adımı çok iyi düşünerek atmalıyız."

Toplantı görüş ve önerilerinin anlatımıyla son buldu.

Nizip Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Okul Müdürleri katıldı.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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