Nizip'te orman yangını
45 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesi çadırkent yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesi çadırkent yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını İtfaiye
ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Belkıs kırsal mahalesinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Nizip İtfaiye Amirliği ekiplerince kontrol altına alındı.
Kontrol altına alınan yangının çıkma henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP
Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar