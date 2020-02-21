Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Kemal Şahin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Her gün binlerce insanın otobüslerle seyahat ettiğini ifade eden Şahin, "Yolcularımızın can güvenliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle tüm yolcularımızın güvenliklerini sağlamak için yasal ve ahlaki kurallara uygun hareket edilmeli ve firmalarımız bu bilinçle çalışmalarını sürdürmelidirler." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından, yolcu taşımacılığının genel durumu ve otobüs denetimleri konusunda sunum yapıldı.

Toplantıya, Nizip Belediye Başkan yardımcısı Salih Uygur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Nizip Şoförler Odası Başkanı Musa Kılıçparlar ve bazı otobüs yazıhanelerinin işletmecileri katıldı.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum
İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nizip'te otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]