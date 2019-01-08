Son Dakika Haberleri: Nizip'te Otomobildeki 48 Şişe Kaçak İçkiye 2 Gözaltı

Nizip'te Otomobildeki 48 Şişe Kaçak İçkiye 2 Gözaltı

46 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Nizip'te Otomobildeki 48 Şişe Kaçak İçkiye 2 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kocatepe Mahallesi mevkiinde oluşturduğu uygulama noktasında Hüseyin K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 30 koli içinde 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İçkilere el koyan ekipler sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Ahmet P.'yi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığına götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Jandarma, Gaziantep, Nizip, Güncel
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