Nizip'te Otomobildeki 48 Şişe Kaçak İçkiye 2 Gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kocatepe Mahallesi mevkiinde oluşturduğu uygulama noktasında Hüseyin K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 30 koli içinde 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.



İçkilere el koyan ekipler sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Ahmet P.'yi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığına götürdü.



- Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu

Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu

Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek

AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir