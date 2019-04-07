Son Dakika Haberleri: Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

42 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Nizip'in Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil,  Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed'in (30) kullandığı 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince 5 yaralı, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

Uluyatır, Gaziantep, Nizip, Güncel
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