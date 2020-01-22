Nizip'te parkomat uygulaması başladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan parkomat sistemi, Nizip ilçesinde devreye girdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçedeki trafiği rahatlatmak için devreye giren parkomatın yaz saatiyle 08.00 ila 20.00, kış saatinde ise 09.00 ila 18.00 saatleri arasında uygulamada olacağını söyledi.

Uygulamanın ilk olarak Atatürk Bulvarı ile PTT Caddesi üzerinde başladığını belirten Başkan Sarı, şunları ifade etti:

"Bazı güzergahlarda araçların gelişigüzel park ettiği ve bu durumun da esnafta büyük rahatsızlığa yol açtığı tespit edildi. Tüm bu sorunları göz önünde bulundurarak belirlenen alanlardaki sorunun kısmen çözülmesi için parkomat sistemini devreye aldık. Buradaki amacımız ana bulvarlar üzerindeki düzensiz parklanmaları ortadan kaldırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, yanlış araç parklarının önüne geçmektir. Bu çalışmayla birlikte parkomat ücretleri de vatandaşlarımıza büyük bir yük getirmeyecek şekilde belirlendi. Böylelikle ilk 5 dakikası ücretsiz olacak olan parkomatın 1 saatlik ücreti 1 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ilçemize hayırlı olsun" dedi.