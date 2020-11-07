Nizip'te polisler soba zehirlenmelerine karşı uyardı - Son Dakika

Nizip'te polisler soba zehirlenmelerine karşı uyardı

07.11.2020 12:33
Nizip'te polisler soba zehirlenmelerine karşı uyardı, System.String[]

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, soba zehirlenmelerine karşı "Sıcak yuvam 3" projesiyle halkı uyardı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, soba zehirlenmelerine karşı "Sıcak yuvam 3" projesiyle halkı uyardı.

Havaların soğuması üzerine soba kullanımın yüksek olduğu kırsal mahallelerdeki evleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Polis ekipleri, ziyaretlerinde üzerinde "Lodoslu havalarda ocağınız değil, sobanızı söndürün" ve "Tedbirli olun, yuvanız hep sıcak kalsın" gibi uyarıcı yazıların bulunduğu broşürler verdi.

Parklarda oturan vatandaşların da yanına giden polisler, sobaların nasıl yakılacağı ve soba zehirlenmelere karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü, toplum, Nizip, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te polisler soba zehirlenmelerine karşı uyardı - Son Dakika


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