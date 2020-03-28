Nizip'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Özellikle kırsal mahallelerdeki derelerin taştığı sağanak suları bazı binaların duvarlarına da zarar verdi.

Oluşan sel suları, ahırlardaki küçük ve büyükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu.

Yıkılan bir istinat duvarının altında kalan araçlarda da hasar oluştu.

Bölgede güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, hasar oluşan mahallelerde Gaziantep Büyükşehir ve Nizip belediyeleri ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Kaymakam Kemal Şahin ile Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, olay yerlerinde incelemlerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlardan Hannan Kurt, gazetecilere, sel sularını bölgeye zarar verdiğini belirterek, "Duvarların yıkılması sırasında çok şiddetli ses duyduk. Sanki kıyamet koptu. Bir anda her yeri su bastı. Hayvanlarımız telef oldu." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kaymakam Kemal Şahin ise devlet olarak her zaman milletin yanında olacaklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da sel nedeniyle zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz olayın yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeler ve sorunları gidermeye çalışıyor." diye konuştu.