Nizip'te saha ışıklandırıldı - Son Dakika

Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Nizip ilçesindeki bir sahada ışıklandırma yapıldı.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar, yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan sahanın ışıklandırma çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Sahanın ışıklanmasıyla birlikte gündüz yapılan spor faaliyetlerinin akşam saatlerinde de yapılabileceğini ifade eden Yakar, "Sahamızın ışıklarını açtık. Artık, gündüz işinde gücünde, okulda olan genç ve yetişkinlerimiz akşam saatlerinde de İstasyon Mahallesi'nde bulunan sahayı kullanabilecek. Yapılan bu çalışmalarla çocuklarımız daha donanımlı, temiz ve bakımlı sahalarda spor yapacak. İnanıyorum ki bu çalışma spor kalitemizi de yükseltecektir. Bu konuda bizlere destek veren Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muhittin Özbay, Nizip Kaymakamımız Sayın Kemal Şahin ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.