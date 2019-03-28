Son Dakika Haberleri: Nizip'te Sahte Dişçilere Operasyon: 2 Gözaltı

Nizip'te Sahte Dişçilere Operasyon: 2 Gözaltı

35 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.

Nizip'te Sahte Dişçilere Operasyon: 2 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.

Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak diş polikliniği işletildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve açtıkları ruhsatsız poliklinikte vatandaşları muayene eden Suriye uyruklu Alamir Muhammed Jawdat AL Sultan Alghorı (35) ile Muhammed Sıfrini'yi (65) gözaltına alındı. Ruhsatsız poliklinikte ise yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme, ilaç ve protez diş ele geçirildi.

Malzemelere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te Sahte Dişçilere Operasyon: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]