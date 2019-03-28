Nizip'te Sahte Dişçilere Operasyon: 2 Gözaltı
35 dakika önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan Suriye
uyruklu 2 kişi, ruhsatsız diş polikliniğinde yakalanarak gözaltına alındı.
Nizip Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak diş polikliniği işletildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diplomaları olmadığı halde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve açtıkları ruhsatsız poliklinikte vatandaşları muayene eden Suriye uyruklu Alamir Muhammed Jawdat AL Sultan Alghorı (35) ile Muhammed Sıfrini'yi (65) gözaltına alındı. Ruhsatsız poliklinikte ise yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme, ilaç ve protez diş ele geçirildi.
Malzemelere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
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