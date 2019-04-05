Son Dakika Haberleri: Nizip'te Sahte Muayenehaneye Operasyon: 1 Gözaltı

Nizip'te Sahte Muayenehaneye Operasyon: 1 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız bir muayenehaneye yaptığı operasyonda çok sayıda ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirdi.

Nizip'te Sahte Muayenehaneye Operasyon: 1 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız bir muayenehaneye yaptığı operasyonda çok sayıda ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma veya satma faaliyetinde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. M.E. isimli kişiye ait olduğu belirlenen ruhsatsız muayenede arama yapan ekipler, evde yapıldığı tespit edilen 31 bin adet tıbbi hap, 1000 adet cinsel içerikli hap, 1 adet kan analiz cihazı, 13 kilogram nargile tütünü, 1 adet mikroskop cihazı ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, M.E.'yi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:44 Kaynak: İHA

Jandarma, Nizip, 3. Sayfa
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