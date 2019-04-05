Nizip'te Sahte Muayenehaneye Operasyon: 1 Gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız bir muayenehaneye yaptığı operasyonda çok sayıda ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirdi.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız bir muayenehaneye yaptığı operasyonda çok sayıda ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirdi.
Edinilen bilgiye, Fatih Sultan
Mahallesi'ndeki bir adreste kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma veya satma faaliyetinde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Nizip İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. M.E. isimli kişiye ait olduğu belirlenen ruhsatsız muayenede arama yapan ekipler, evde yapıldığı tespit edilen 31 bin adet tıbbi hap, 1000 adet cinsel içerikli hap, 1 adet kan analiz cihazı, 13 kilogram nargile tütünü, 1 adet mikroskop cihazı ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, M.E.'yi gözaltına aldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:44 Kaynak: İHA
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