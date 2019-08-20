Nizip'te salçalık biber satışları başladı
16 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesi Sebze Hali'nde mutfakların vazgeçilmezi olan ve salça yapımında kullanılan kırmızı biberin satışına başlandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:02 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesi Sebze Hali'nde mutfakların vazgeçilmezi olan ve salça yapımında kullanılan kırmızı biberin satışına başlandı.
Nizip Sebze Hali Dernek Başkanı Müslüm Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde satışa sunulan salçalık acı biberlerin Kilis
ve Gaziantep, tatlı biberlerin ise Samsun
bölgesinden geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Bugün itibariyle biber kilogram fiyatları 2,50-3 lira arasında değişiyor. Buradaki fiyat farkı biberlerin kalitesine göre değişmektedir. Biber salçası, Türk mutfağında önemli yere sahiptir. Burada insanlarımız kışlık salçalarını kendi yapıyor. 1,5 ay boyunca salçalık biber telaşı yaşanıyor. Şu an sadece gurbetçilerimiz alışveriş yapıyor ancak ilerleyen günlerde yoğun bir sezon geçirmeyi tahmin ediyoruz."
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