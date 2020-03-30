Nizip'te sanayi sitesi dezenfekte edildi - GAZİANTEP - Son Dakika

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Nizip'te sanayi sitesi dezenfekte edildi - GAZİANTEP
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Nizip Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirler kapsamında sanayi sitesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe genelinde başlatılan çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Belediye olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getirirken, vatandaşlarımız da evde kalarak kurallara uymaları gerekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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