Nizip'te şehit Ufuk Bozgeyik'in adı kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Mehmet Cemal Dikici İlkokulu'na, Şehit Ufuk Bozgeyik adını taşıyacak bir kütüphane yaptırılacak.

Okul Müdürü Cuma Çiçek yaptığı açıklamada, İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Ufuk Bozgeyik anısına kütüphane kurulacağını belirtti.

Kütüphanede ilkokul öğrencilerine yönelik kitapların olacağını ifade eden Çiçek, "Başlatmış olduğumuz kampanyaya herkesten destek bekliyoruz. Kuracağımız kütüphanede hem şehidimizin ismi yaşatılacak hem de çocuklarımız daha rahat bir şekilde kitap okuyabilecek. Bu nedenle dileyen herkes kampanyaya destek için kitap gönderebilir." dedi.