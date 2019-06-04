Nizip'te şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin
ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Jandarma
Komutanı Binbaşı Resul Çot, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Şahin
'le, ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
Şahin ve Sarı, ailelerle sohbet ederek, her zaman onların yanlarında olduklarını kendilerini birer evlatları olarak görmelerini istediler.
Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler ise, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Şahin'e, Belediye Başkanı Sarı
'ya teşekkür ettiler.