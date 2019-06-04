Son Dakika Haberleri: Nizip'te şehit yakınları ve gazilere ziyaret
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Nizip'te şehit yakınları ve gazilere ziyaret

1 saat önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Nizip'te şehit yakınları ve gazilere ziyaret, System.String[]
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Şahin'le, ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
Şahin ve Sarı, ailelerle sohbet ederek, her zaman onların yanlarında olduklarını kendilerini birer evlatları olarak görmelerini istediler.
Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler ise, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Şahin'e, Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ettiler.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Kemal Şahin, Nizip, Güncel
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