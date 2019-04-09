Son Dakika Haberleri: Nizip'te Şiddetli Yağış Nedeniyle Sel Meydana Geldi...ilçede Çok Sayıda İstinat Duvarı Çöktü

Nizip'te Şiddetli Yağış Nedeniyle Sel Meydana Geldi...ilçede Çok Sayıda İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Nizip'te şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Nizip'te şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi...İlçede çok sayıda istinat duvarı çöktü GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Ardından dolunun vurduğu ilçede büyük hasar meydana geldi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Tıkanan mazgallar nedeniyle sel meydana gelirken, ilçede çok sayıda istinat duvarı sel nedeniyle çöktü. Sel suları nedeniyle çok sayıda büyük baş hayvanın telef olurken, Nizip-Gaziantep eski karayolu ise gölete dönen yol nedeniyle saatlerce trafiğe kapandı.
Elektriklerin de kesildiği ilçede yağış bir süre sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. Etkili olan dolu nedeniyle bir çok ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü öğrenildi.
Yağmur ve dolu nedeniyle ilçedeki bir çok ev ve iş yerini de su bastığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:48 Kaynak: İHA
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