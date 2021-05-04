Nizip'te sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor - Son Dakika

Nizip'te belediye tarafından sivrisinek ve haşerelerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte haşere ile mücadelede ortak bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Daha temiz ve sağlıklı bir Nizip için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Sarı, "Ekiplerimiz, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve karasineğe karşı ilaçlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Dere yatakları, bina altı suları, doğal havuzlar, sulama havuzları başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında ve parklarda sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdalar." dedi.