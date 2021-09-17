Nizip'te sokakta kalan aileye Kaymakamlık sahip çıktı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 çocuğuyla sokakta kalan kadına Nizip Kaymakamlığı sahip çıktı

Alınan bilgilere göre, eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı 4 çocuğuyla birlikte Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda yaşamına devam eden Y.K.'nın durumunu öğrenen İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, aileyle ilgilenilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine talimat verdi.

Kaymakam Kemal Şahin'in talimatları doğrultusunda aileye ulaşan vakıf yetkilileri, kadın ve çocuklarını otele yerleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirilmede, şu ifadelere yer verildi.

"Osmanlı Parkı'nda 4 çocuğu ile birlikte evsiz kalan ailemiz bu geceyi geçirmeleri için otele yerleştirildi. Yarın aileye kalacakları kiralık bir ev bulunacak ve daha sonra ise aileye yeni evleri için kira desteği sağlanacaktır. Ayrıca problem çıkaran eşinin bulunmasının ardından da 'Hayata Bağlan Sevdiklerini Sevindir' projesiyle tedaviye ikna çalışması yapılacaktır."