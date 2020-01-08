Nizip'te sosyal konut için 3 bin 520 başvuru geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te sosyal konut için 3 bin 520 başvuru geldi - Son Dakika

Nizip'te sosyal konut için 3 bin 520 başvuru geldi

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa ettirilecek olan 500 konut için müracaatların devam ettiğini ve şu ana kadar 3 bin 520 başvuru aldıklarını söyledi.

Nizip'te sosyal konut için 3 bin 520 başvuru geldi, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa ettirilecek olan 500 konut için müracaatların devam ettiğini ve şu ana kadar 3 bin 520 başvuru aldıklarını söyledi.

Sarı, e-devlet üzerinden yapılan müracaatların 14 Ocak Salı günü, Halk Bankası aracılığıyla yapılan müracaatların ise 15 Ocak Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı.

Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Ankara boyutunda yapmış olduğumuz görüşmelerde Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve milletvekillerimizin çabaları ile Nizip ilçesi de 500 konut ile proje içerisinde yer almıştır. Böylelikle hemşehrilerimizin hayallerinden biri olan TOKİ projesinin hayata geçmesi ve Türkiye genelinde yapılacak olan 100 bin konut projesinde Nizip ilçesinin yer alması bizler için gerçekten çok önemli ve mutluluk verici bir çalışma olmuştur. 23 Aralık tarihinde müracaatların başlamasıyla birlikte ilçemiz genelinde gerek e-devlet üzerinden, gerekse Halk Bankası üzerinden 3 bin 520 kişi başvuru yapmıştır. Müracaatların son bulması ile birlikte konutların satış fiyatı, sözleşme imzalama işlemleri ve kura çekimlerine ilişkin detaylar belirlenecek ve ilan edilecektir. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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