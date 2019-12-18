Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiKaymakamlık Konferans Salonunda Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, işletmelerde vergi levhası, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurma...

Nizip'te Suriyeli işletmecilere bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kaymakamlık Konferans Salonunda Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, işletmelerde vergi levhası, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurma zorunluluğu hatırlatıldı.

Ayrıca, iş yerlerinde işçi çalıştıran işletmecilerin çalıştırdıkları elamanlarının sigortalarını yaptırmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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