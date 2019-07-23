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Nizip'te sürü yönetimi eğitimi

1 saat önce

Nizip'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik "Sürü Yönetimi Eğitimi" verildi.

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Nizip'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik "Sürü Yönetimi Eğitimi" verildi.
Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen sürü yönetimi elemanı eğitimleri başladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen seminerle başlayan eğitimde kursiyerlere, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı ve zapturapt konuları anlatılacak.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Yorgancı, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğiki belirterek 100 küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere devlet tarafından yılda 5 bin lira hibe desteği verildiğini söyledi.
Toplantıya Kaymakam Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cem Kayar, ve kursiyerler katıldı.
Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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