Nizip'te taşkın koruma inşaatı başlıyor - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşbaş ve Çöplük dereleri taşkın koruma inşaat işiyle ilgili sözleşmenin imzalanarak konuyla ilgili yer tesliminin yapıldığını duyurdu.

Her iki bölgede sel ve taşkın risklerinin önlenmesi amacıyla yapılacak olan taşkın koruma işinin DSİ 202 Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde ihalesinin gerçekleştiğini söyleyen Sarı, şunları kaydetti:

"Taşbaş ve Çöplük Deresinde sel ve taşkın risklerinin önlenmesi amacıyla, yapılacak olan taşkın koruma işinin DSİ 202 Şube Müdürlüğü'müz tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilmişti. Bugün ise sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı. Yapılacak çalışmayla sel ve taşkın felaketleri önlenerek, yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir. Emeği geçen Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amirimiz ve Milletvekilimiz Ali Şahin'e ve milletvekillerimize ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyor ve yapılacak olan çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."