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Nizip'te ticaret Borsaları arasında kıyaslama toplantısı

27 dakika önce

Nizip Ticaret Borsası (NTB) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞTB) kıyaslama toplantısı düzenlendi.

Nizip'te ticaret Borsaları arasında kıyaslama toplantısı, System.String[]

Nizip Ticaret Borsası (NTB) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞTB) kıyaslama toplantısı düzenlendi.

NTB Genel Sekreteri Ölçal yaptığı açıklamada, Nizip Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda her iki borsada verilen hizmetler karşılaştırılarak uyumluluk ve kıyaslama değerlendirmeleri yapıldığını söyledi.

Toplantıda akreditasyon ana başlıkları ve alt başlıklarının da ele alınarak birimler arasındaki uygulama farklılıkları yerinde görülerek personeller arasında istişare yapıldığını ifade eden Ölçal, "Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında borsalar arası uyumu sağlamak, borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve iyi uygulamaları tespit etmek amacıyla Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası arasında kıyaslama toplantısı gerçekleştirilmiştir"' dedi.

Nizip Ticaret Borsa'sında gerçekleşen kıyaslama toplantısına, Şanlıurfa Ticaret Borsası Proje birim personeli Lamia Keleş ve her iki borsanın yetkilileri katıldı.

Şanlıurfa, Türkiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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