Nizip'te TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika
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Nizip'te TOKİ konutları yükseliyor

28.06.2022 14:22
Nizip'te TOKİ konutları yükseliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

Nizip Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Menderes ve Yunus Emre mahallelerinde başlayan TOKİ konutlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, proje kapsamında Menderes Mahallesi'ne 452, Yunus Emre Mahallesi'ne ise 48 konutun inşa edileceğini aktardı.

Yapılacak olan konutların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Sarı, "Biz vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda girişimlerimiz sonrasında ilçemize kazandırdığımız TOKİ konutlarıyla ilgili bölgede süren çalışmalar neticesinde konutlarımız yükselmeye başladı. İlçemiz genelinde barınma ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapma imkanı sunacak olan konutlarımız şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Yunus Emre, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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