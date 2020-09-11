Nizip'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, otobüs, dolmuş ve taksilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Denetime Nizip Otogarı'nda başlayan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, otobüs ve dolmuşları durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli sosyal mesafede oturup oturmadığını denetledi, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

İlçe merkezinde de taksi ve minibüsleri denetleyen ekipler, burada da yolcu sayılarının yanı sıra evrak kontrolü yaptı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili sürücüleri uyaran polis ekipleri, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmelerini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin teması engelleyecek şekilde olması gerektiğini belirtti.