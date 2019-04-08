Son Dakika Haberleri: Nizip'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Nizip'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nizip'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu Uluyatır Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.K. (36) yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil sağda bekleme yaptıktan sonra tesise girmek isterken, Gaziantep yönünden gelen M.A. (30) yönetimindeki 34 MT 0962 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücüler M.K. ve M.A. ile F.A. (38), Ö.A. (2), S.A. (7) yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ambulansları tarafından yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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