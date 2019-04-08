Nizip'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu Uluyatır
Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.K. (36) yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil sağda bekleme yaptıktan sonra tesise girmek isterken, Gaziantep yönünden gelen M.A. (30) yönetimindeki 34 MT 0962 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücüler M.K. ve M.A. ile F.A. (38), Ö.A. (2), S.A. (7) yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis
ambulansları tarafından yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA
Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Kaza Yapan Araçtan Çıkıp Yürüdü, Temizlik İşçileri 1 Saat Sonra Cesedini Buldu
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi