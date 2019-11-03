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Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

7 saat önce

Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı -Aracın çarptığı traktör devrildiGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın bir traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

-Aracın çarptığı traktör devrildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın bir traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet A. idaresindeki 27 ABT 536 plakalı araç, Sanayi Kavşağı yakınlarında Yakup P. idaresindeki 63 LF 152 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken traktörde bulunan sürücü Yakup P., İsmet K. ve Ömer G. ile araçta bulunan sürücü Ahmet A. ve Meryem A. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından Nizip'teki hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:12 Kaynak: İHA
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