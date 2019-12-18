Nizip'te trafik uygulamaları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te trafik uygulamaları - Son Dakika

Nizip'te trafik uygulamaları

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere işlem yapıldı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere işlem yapıldı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik ihlallerinin tespiti amacıyla ilçe merkezinde bulunan ana kavşaklarda uygulamalarda bulundu. Uygulamalara, 12 ekip ve 26 personel katıldı. Yapılan uygulamalarda yaya önceliğine uymama, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ve gürültü konularında ihlalde bulunan toplam 93 araç sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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