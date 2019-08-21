Nizip'te trafik uygulaması

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde uygulama yapıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde uygulama yapıldı.

Trafik akışını rahatlatmak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için çalışma başlatan trafik ekipleri, ilçe merkezindeki dolmuş duraklarında, yaya kaldırım ve geçitlerinde, usulüne uygun park etmemiş araçlar ve engelliler için ayrılmış park yerlerine park eden araç sahiplerini uyardı. Ekipler, bazı araçları ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırarak yediemine teslim etti.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, araç sürücülerinin, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş, kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğu belirtildi.

Uygulamanın araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması ve yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, trafik akışını rahatlatmak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için çalışmaların devam edeceğine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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