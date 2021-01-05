Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika

Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Nizip ilçesinde yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Nizip ilçesinde yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile 1 tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve tabancaya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başaltılığını bildiren yetkililer, ayrıca yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son Dakika

Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti

Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları

Anne, küçük kızını istismar eden adamın serbest bırakılmasına isyan etti: Yakalanması için ölmem mi gerekiyor?

25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor

Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu

İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı