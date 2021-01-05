Nizip ilçesinde yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile 1 tabanca ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ve tabancaya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başaltılığını bildiren yetkililer, ayrıca yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika