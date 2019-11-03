Son Dakika Haberleri: Nizip'te uyuşturucu operasyonu
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 adrese baskın yapıldı, iki şüpheli şahsa yönelik tahkikat başlatıldı.

Nizip'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 adrese baskın yapıldı, iki şüpheli şahsa yönelik tahkikat başlatıldı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nizip ilçesi Sekili Mahallesi'ndeki 5 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 ayrı adresteki 5 şüpheliye yönelik yapılan ev aramalarında uyuşturucu madde kullanma aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyon sonucu M.K. ve M.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan tahkikata başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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