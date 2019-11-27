Nizip'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle bekçileri şüphelendikleri iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Fatih Sultan Mah. üzerinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yaptığı çalışmalarda motosiklet üzerindeki iki şahsın üzerinde 4,85gr metamfetamin ve 12,72gr bonzai ele geçirildi. iki şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP